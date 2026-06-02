イサクが途中出場から圧巻ゴールを決めたサッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）でグループFを戦うスウェーデン代表が現地時間6月1日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦した。1-3と敗れたが、FWアレクサンデル・イサクが決めた一撃が「レベル違った」「これがあるんだよな」など注目を集めている。MFマルティン・ウーデゴール、FWアーリング・ハーランド、FWビクトル・ギョケレシュといったプレミアリーグの選手た