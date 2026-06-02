ソフトバンクがトヨタ自動車を抜き、日本の有価証券市場で時価総額1位に浮上した。人工知能（AI）ブームの追い風による影響だ。1日付の日本経済新聞によると、ソフトバンク株は同日の東京市場で取引時間中に9．7％超えて急騰した。時価総額は47兆円に迫り、トヨタを上回った。トヨタは同日4．8％急落し、時価総額は45兆7000億円まで縮小した。2003年12月に日本最大の通信会社NTTドコモを抜いて以降、22年以上にわたり時価総額首位