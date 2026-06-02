2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）開幕が10日後に迫った中、サッカー韓国代表のベスト32進出確率は70％を超えるというスーパーコンピューターシミュレーション予測結果が出てきた。ベスト16進出の確率は33．52％だったが、大会のダークホースに挙がる日本よりも高く、視線を引いた。サッカー統計専門メディアのオプタ（OPTA）が2日（日本時間）に公開した北中米W杯参加チームの成績予測によると、洪明甫（