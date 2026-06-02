米軍宇宙軍の高官のソーシャルメディア（SNS）アカウントがハッキングされ、イランの宣伝動画が投稿されていたとCNNが1日（現地時間）報じた。先月31日、ジョン・ベンティベグナ宇宙軍最高位主任下士官のインスタグラムアカウントには、イランを擁護し米国を非難する宣伝動画が相次いで投稿された。動画の一つには、ベトナム戦争当時に米軍向けの心理戦放送を行った「ハノイ・ハンナ」の音声が使用されており、米軍兵士に対して「