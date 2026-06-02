ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年のサマー・シーズン開幕に先駆け「夏の子どもホンネ演説会」を、東京・港区にて開催。子どもたちが普段はなかなか言えない“夏のホンネ”を全力で叫ぶ、スペシャル・イベントです☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会＠東京」 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 開催日：2026年6月24日（水）開催時間：18:00〜18:30予定開催場所：東