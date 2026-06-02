５月２７日、幻漊村の複合文化施設「漊里・茶文化空間」で茶を飲む人。（湖州＝新華社記者／徐碰）【新華社湖州6月2日】中国浙江省湖州市の太湖南岸にある幻漊（げんろう）村はここ数年、自然豊かな環境と伝統的水利システム「漊港」が育んだ文化を生かし、若者の起業支援を通じて地域ならではの文化・観光業態の育成を図っている。地元政府部門は、事業経営を希望する若者に店舗設計の資金支援