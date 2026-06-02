『眠れぬおまえに遠くの夜を』（桐野夏生 著）あれ、これ誰が書いているんだっけ。翻訳風の文体も相まって、著者が誰だったか失念してしまうほど、韓国芸能界の強烈な風にさらされた。「冬のソナタ」に始まり「愛の不時着」「イカゲーム」、BTSやTWICE――。今や私たちを魅了する韓流ドラマやKポップの数々。本書はそんな韓国芸能界を舞台にした桐野夏生の新作だ。同国の歴史、芸能界の実情を背景に展開するスターたちの光と影を