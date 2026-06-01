とちぎテレビ 夏の行楽シーズンを前に、茂木町では１日、山の遭難事故を想定した訓練が行われました。 訓練は茂木町と茨城県にまたがる焼森山で行われ、茂木警察署の署員と山岳警備隊の隊員計１５人が参加しました。 焼森山は、ミツマタの群生地があり花が見ごろを迎える３月から４月にかけては約８千人が訪れる人気のスポットです。 茂木警察署によりますと、焼森山の標高は４２３メートルとそれほど高