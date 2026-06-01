とちぎテレビ ６月に入り暑さが一段と増し、佐野では猛暑日の手前となる３４．９℃を観測するなど栃木県内各地でことしの最高気温を更新しました。 ２日以降気温はやわらぎますが台風の影響も心配され、注意が必要となりそうです。 １日午後２時ごろ佐野駅前に設置された気温計は３４℃を示しました。 駅の利用者は、日傘を差すなどして暑さをしのぐ姿が見られました。 気象庁によりますと、午後５時時点の最高