とちぎテレビ 上三川町の強盗殺人事件で５月３０日に逮捕されたリクルーター役とみられる１８歳の男子高校生の身柄が１日、宇都宮地方検察庁に送られました。 宇都宮地方検察庁に身柄が送られたのは、職業安定法違反の有害業務の紹介等の疑いで逮捕された神奈川県相模原市に住む１８歳の男子高校生です。 合同捜査本部によりますと、この男子高校生は、事件前日の５月１３日ごろ、通信アプリを利用するなど