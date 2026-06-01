とちぎテレビ 「体操」競技で国内や国際大会で活躍する高校生アスリート谷田智治選手をご紹介します。 元体操選手の父が監督、兄も体操選手という環境で育った谷田選手の体操にかける思いを聞きました。 （谷田 智治選手） 支えてくれる環境があるのはありがたい。ことしは高校最後なので全国大会で優勝して国際大会でも活躍できればと思う。 谷田選手を指導しているのが元国体選手で父親の治樹さんです。