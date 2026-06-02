とちぎテレビ 珍しい植物の展示・販売イベントが、３１日まで２日間、宇都宮市で初めて開かれました。 サボテンなどのポピュラーな植物から、日本ではあまり見かけない形の植物まで。様々なジャンルが一堂に会しています。 宇都宮市の「アークタウン宇都宮」で開かれたのは植物のイベントその名も、「樹祭」です。 愛知県名古屋市を中心に１５回以上開催されてきたイベントで、関東では初開催。 宇都宮