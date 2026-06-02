とちぎテレビ 栃木県内の小学生が出場する柔道の大会が、３１日宇都宮市で開かれ日ごろ磨いた技を競い合いました。 柔道大会は、宇都宮市にあるユウケイ武道館で行われ県内の柔道教室で練習に励む小学生およそ２３０人が参加しました。 大会は、競技力の向上と交流を目的に宇都宮市に本社がある警備会社の北関東綜合警備保障が開いているものです。 試合は、１チーム３人による団体戦で小学生の低学年の部と高