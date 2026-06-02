鈴木憲和農相鈴木憲和農相は2日の閣議後会見で、5月に鶏肉の店頭平均価格が過去最高になった要因について「物価高を背景とする消費者の節約志向で、牛肉や豚肉から需要がシフトしている」と説明した。農林水産省が実施した食品価格動向調査で、100グラム154円に値上がりした。世界的にも需要が高まり輸入価格が上昇しているため、一部の外食事業者が国産に振り替えたことも影響しているという。鈴木氏は「業界関係者と密に情報