俳優の木村多江が１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、出産直後に自分を責めてしまったつらい思いを振り返った。この日は「産後うつを語る夜」と題し、産後にメンタルの不調などを経験した著名人が集合。その中で木村は「自分を強く責めてしまうことがあって」と切り出し「作品の撮影の途中で切迫早産になって、７カ月入院して８カ月寝たきりだった」と妊娠期間中は絶対安静だったという。その甲斐あって