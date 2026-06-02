「JAPAN IDOL SUPER LIVE」公式SNSなどは2日、台風6号の影響で、3日に東京・品川で予定されていたライブの開催を延期すると発表した。台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。気象庁は危険な場所から全員の避難が必要となる「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとして、暴風や土砂災害、低い土地の浸水、うねりを伴う高波に