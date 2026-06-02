◆3,000円台で楽しめる、名古屋の「コスパ最強」初夏のおすすめアフタヌーンティー3選パティシエ渾身の色鮮やかなデザートと瑞々しい旬のフルーツ、そして、満足度の高いセイボリー、バラエティに富んだフリードリンク。この充実した内容が3,000円台で楽しめる、名古屋の初夏アフタヌーンティーをピックアップ。アクセスのいい名古屋駅からほど近く、ショッピングの合間にもぴったり。気心知れた友人たちとのティータイムを華やか