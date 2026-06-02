◆東京で楽しむ、お花モチーフのかわいいアフタヌーンティー5選。バラや藤の花、ラベンダーなど可憐な花々がスイーツに画像：ザ・レギャン・トーキョー、和風ダイニング＆バーFUGA／新宿プリンスホテル東京の梅雨入りももうすぐ。テンションが下がってしまいがちな時期だけれど、気持ちよくハッピーに過ごしたいですよね。そこでおすすめなのが、お花をモチーフにしたアフタヌーンティー。バラ、藤、ラベンダーなど初夏から夏にか