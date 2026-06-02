旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■お菓子づくりに正解：ラズベリー難易度：★★☆☆☆香りも一級品ですラズベリーとはバラ科キイチゴ属に属する低木性の果実で、日本語では「木苺（きいちご）」という総称で古くから親しまれてきました。果実をよく見ると、小さな粒がた