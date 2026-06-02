◆センタラグランドホテル大阪の“炎”がテーマのランチビュッフェ。タイ料理から和食まで、豪快なライブキッチンメニューに注目！センタラグランドホテル大阪の2階にあるタイ料理レストラン「スアンブア」にて、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、“炎”をテーマにした「ファイヤーランチビュッフェ」を開催。今回の主役は“火”を使った豪快なライブキッチンメニュー。本格的なタイ料理をはじめ、和食、洋食