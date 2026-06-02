◆東京マリオットホテルのおひとりさま貸し切り“メロンのアフタヌーンティー”を編集部レポ！美麗スイーツ、23種カフェフリーも※写真は2名分ですオズモール30周年を記念して、1年間にわたり、“おひとりさま貸し切りアフタヌーンティー”を毎月開催。5月は、東京マリオットホテルを舞台に、みずみずしいメロンのアフタヌーンティーを楽しむひとときに。30人のみの限定イベントにも関わらず、キャンセル待ちが200人を超えるほど。