お笑いコンビ・天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロックが6月1日、大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）でサンテレビ『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』（毎週火曜後10：00）の公開収録を行った。【写真多数】『ワチャラチャ忍忍』ジョックロック加入→さらに若手軍団が襲来過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』『アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー』などの人気番組・芸人を