俳優の七瀬公が6月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。【写真】あやしい笑顔ナンバーワンの熱海常夏「ご報告です。2026年5月31日をもちまして東宝芸能を退所いたしました」と報告。「これまでお世話になった皆様 日頃から応援してくださった皆様 本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつむぐ。そして「東宝芸能での経験を糧に、今後も俳優として精進していきたいと思います。引き続きよろしくお