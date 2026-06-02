サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むガーナ代表が1日に発表され、FWセメンヨ（マンチェスター・シティー）らが選ばれた。攻撃陣の軸として期待されたクドゥス（トットナム）はけがのため外れた。ガーナは2大会連続5度目の出場で、1次リーグL組ではパナマ、イングランド、クロアチアと対戦する。（共同）