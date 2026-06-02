ドジャースの大谷翔平投手（31）が次回登板も二刀流で出場する見通しとなった。デーブ・ロバーツ監督（54）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前に明言したと複数の米記者が報じた。大谷は3日（同4日）の同戦で先発登板予定で、MLB記者歴20年超のオレンジカウンティー・レジスター紙の名物記者ビル・プランケット氏が自身のX（旧ツイッター）で「デーブ・ロバーツは水曜日の登板時に大谷翔平は指名打