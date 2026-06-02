【ニューヨーク＝木瀬武】最新のＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」などを手がける米新興企業のアンソロピックは１日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。早ければ今秋にも上場する見通しだ。上場時の時価総額が１兆ドル（約１６０兆円）を超える巨額のＩＰＯになる可能性がある。ＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案を同日付でＳＥＣに提出した。財務情報や売り出す株数