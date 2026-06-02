『君のクイズ?』（原作・小川哲／朝日新聞出版作画・野田彩子／シュークリーム）「いくつに見える？」見ず知らずの人からそう訊かれたことがある。仕事で東京のホテルに泊まっている時だった。相手は関西訛りのおじいさん。東京なのに。うわ、めんどくさ、と思ったけれど、ロビーにふたりきりという状況だったので無視するのも気まずく、とても適当に「うーん、57歳？」と答えた。「なんでや、わし70やで！自分、いい加減す