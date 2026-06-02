■「皇族を生身の人間としてみているとは思えない」週刊誌の悲鳴が聞こえる。高市早苗首相は皇室典範を改正して、?女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する、?旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇族に迎えるという2案を、7月17日の今国会会期末までに成立させることに強い意欲を示している。衆議院では賛成派が圧倒的多数を占め、参議院も反対派は全体の2割くらいだから、成立する可能性大である。拙速とも思える高市政権のやり