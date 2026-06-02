１１日開幕の北中米Ｗ杯で日本代表と同じ１次リーグＦ組に入ったチュニジアは１日（日本時間２日）に国際親善試合でオーストリアに０―１で敗れた。前半にオーストリアが退場者を出し、数的有利な状況となるも、後半にＭＦマルセル・セビッツァー（ドルトムント）に得点を許して敗戦。Ｗ杯アフリカ予選１０試合で失点ゼロ、３月の国際親善試合でもハイチに１―０）、開催国カナダとは０―０とゴールを許さなかった守備陣が自慢