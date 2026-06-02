カインズは、2026年夏に山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープンする。山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープン(イメージ)山梨県への出店は、2016年のカインズ スーパーセンター都留店以来10年ぶりとなる。新店舗では、オリジナル商品をはじめ、日用品やペット用品のほか、園芸用品や農業資材などを幅広く取りそろえる。さらに、住まいに関する相談カウンターの設置により、顧客の困りごと解決をサポートするほか、最新