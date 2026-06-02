渡辺淳一文学賞を受賞した高瀬乃一さんたとえば芥川賞は純文学の賞、直木賞は大衆文学の賞だとよくいわれる。毎年春に決まる「渡辺淳一文学賞」は、「純文学・大衆文学の枠を超えた」豊かな物語性を持つ小説に贈る賞。性格の異なる作品をどうやって比べ、どう受賞作を選ぶのか。１５日に開かれた贈賞式で、選考にあたった作家が持論を語った。芸術性に富む「純文学」と、娯楽性を重視する「大衆文学」。受賞作について選考委員