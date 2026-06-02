再開発の槌音（つちおと）が止（や）むことのない大阪市南部にあって、変化を拒むように、いまなお変わらぬ風景を守り続けているのが飛田と呼ばれる一角だ。かつての廓街（くるわまち）そのままに、碁盤の目に沿って「料亭」が並ぶ。日が暮れると通り全体が怪しげな光に包まれる。開け放した玄関の中で舞台照明のように照らし出されるのは客待ちの女性たち。社会科見学だと自身に言い訳しながら初めて飛田を訪ねたとき（今思え