歌手チョン・セウンが、来る6月23日に国防の義務を果たすため陸軍現役として入隊する。チョン・セウンの所属事務所CAM WITH USは６月1日午後、「チョン・セウンは6月23日に陸軍現役として入隊し、兵役の義務を履行することになった」と公式コメントを発表した。【写真】Wanna Oneメンバーの坊主頭続けて、「アーティスト本人が静かな入隊を望んでいるため、入隊場所および時間は別途公開せず、当日の特別なイベントも行わない」と