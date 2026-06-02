元THE BOYZメンバーの疑惑を報じた記者が裁判にかけられることになった。6月2日、韓国メディア『京郷新聞』は、ソウル西部地検刑事1部（ファン・スヨン部長検事）が5月12日、芸能記者チェ被告を情報通信網法上の名誉毀損罪で在宅起訴したと報じた。【画像】韓国アイドル、“AV女優”とパーティーチェ被告は昨年6月、チュ・ハンニョンが日本の元AV女優でタレントの明日花キララと金銭を支払った上で性行為に及んだとし、当初はこれ