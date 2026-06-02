お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が新人アナウンサーに驚嘆した。日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２日に放送され、同局新人アナウンサー２人が初めてのテレビ生出演を果たした。新人のひとり、郄橋優菜アナが「大学ではチアダンス部に所属していました」と元気に自己紹介。すると岡部は「聞くところによると郄橋さん、特技があるそうで？」と尋ねた。郄橋アナは「５０