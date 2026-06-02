１日、中国石化集団重慶川維化工消防支隊の駐屯地で、児童らに消防機材を紹介する消防士。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月2日】中国重慶市では「国際子どもの日」の1日、地元の大型企業、中国石化集団重慶川維化工の消防隊が親子向けの開放日イベントを開いた。周辺の小学校から参加した40人余りの児童が国家級危険化学品応急救援隊の隊員と共にヘルメットを被り、消防車に乗り、消防ロボットや偵察ドローン、地震