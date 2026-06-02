◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で出場する。試合前には先発する3日（同4日）の同戦に向けて、投手としての調整を行った。グラウンドで約10分間のキャッチボールを行い、遠投では最長80メートル程度の距離を投球。ブルペンでは変化球を交え、感覚を確認するように26球をじ