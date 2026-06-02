6月1日の「電波の日」と情報通信月間に合わせて、電波の利用や情報通信の発展に貢献した個人や団体を表彰する式典が名古屋市内で開かれました。「電波の日」は1950年6月1日に電波法や放送法などが施行されたことを記念して定められました。今年、東海地方で表彰を受けたのは個人7人と7つの団体です。このうち三重県内では、ラジオ局の緊急放送などを自動販売機から直接放送するシステムを事業化した鈴鹿メディアパークと鈴鹿コミュ