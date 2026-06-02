高齢の一人暮らしでは、生活費だけでなく、日々の不安も大きくなります。買い物、通院、家事、体調不良時の対応。年齢を重ねるほど、身近に頼れる人がいるかどうかは暮らしの安心に直結します。「これで一人じゃない」…息子の言葉に救われた83歳母房枝さん（仮名・83歳）は、月10万円ほどの年金で一人暮らしをしていました。夫に先立たれ、築古の賃貸アパートで一人暮らし。貯蓄は約60万円。家賃、光熱費、食費、通院費を払うと、