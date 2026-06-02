物価高対策として三重県津市が発行するプレミアム付商品券の販売が1日から始まりました。販売場所の1つとなっている津中央郵便局では、販売開始の9時にあわせて事前に郵送された購入引換券を手に多くの人が並んでいました。津市が発行するプレミアム付商品券は、市内に住む全ての人が対象で、市内の郵便局などで1万円分の商品券を5000円で購入することができます。商品券は、市内の飲食店やスーパーマーケットドラッグストアなど約