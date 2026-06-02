相続した実家の処分に困っていた状態から一転、高額で売却して大金を手にできた――。まさに、夢のようなラッキーといえる状況です。しかし、棚ぼた的に大金を手にすると、平常心を失い、あっという間に使い切ってしまうリスクも。今回は、実家を思いがけない金額で買い取ってもらえた会社員が、最後にはお金も職も失ってしまった事例から、大金を手にした場合に資産を守る方法を、CFPの松田聡子氏が解説します。「あんなボロ屋が