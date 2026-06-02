ジメジメする梅雨や台風シーズンを前に、対策はできていますか。梅雨や台風を乗り切る対策グッズを取材しました。三重県津市にあるホームセンターバロー久居インター店では、去年の1.2倍となる20種類の傘が並んでいます。人気となっているのが、梅雨だけでなく、暑くなった夏でも使える晴雨兼用の傘です。また、ダニが発生しやすい家具などの隙間におくダニの捕獲シートやスプレーなども並んでいます。ホームセンターバロー 久居イ