三重県四日市市にある県立特別支援学校北勢きらら学園で1日、昼の学校給食にビニール片が混入しているのが見つかりました。給食を食べていた児童・生徒や教職員に健康被害はなかったということです。北勢きらら学園によると1日午後12時20分ごろ中学部2年生の生徒が学校給食の「なめこ汁」を食べていたところ横5ミリ、縦32ミリの豆腐の包装フィルムの一部のビニール片が入っているのを食事の介助をしていた教員が発見しました。すぐ