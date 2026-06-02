ニュルブルクリンクで鍛え上げた“究極モデル”トヨタのモータースポーツブランドであるGAZOO Racing（GR）は2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。GRMNカローラは、「GRカローラ」をベースにさらなる走行性能を追求した高性能モデルです。【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”のトヨタ「GRMNカローラ」です！ 画像を見る！（30枚以上）スーパー耐久シリーズでのレース活動やドイツ・ニュルブルクリ