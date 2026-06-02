四国フェリーグループは、きょう（2日）午後、台風6号の影響で、高松港を午後3時10分に出て土庄港に向かう便など欠航すると発表しました。 【写真を見る】【台風6号】「高松～土庄」など四国フェリーが台風の影響で欠航へ【香川・岡山】 欠航が決まっているのは【画像①】の便です。