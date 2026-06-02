私はセリナ。職場の先輩に夫イッペイが激怒して壁に穴を開けたことを相談すると、元夫のDVで離婚した過去を打ち明けてくれました。先輩は「暴力はいずれエスカレートする」と指摘し、「娘さんが怖い思いをしているのだから、物理的に離れるべき」と強く忠告されました。ようやく事の重大さに気づいた私。娘ランに「お父さんと一緒に暮らしたい？」と尋ねると、ハッキリと嫌だと言われました。ランの気持ちに胸を痛めた私は、ひとま