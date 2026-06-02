住宅を購入する際には、その家の間取りや立地など気にするポイントがたくさんあるでしょう。そこに長く住むとなれば、住環境はとても大切ですよね。住環境には、騒音や日当たりなども含まれますが、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『1. 奥に入った静かな住宅街だけど、日当たりが思ったより悪い家2. 南向きで日当たりはいいけれど、前が歩道で二車線道路、交通量はそこまで多くはない。学校は近い。