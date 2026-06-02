＜メモリアル・トーナメント 事前情報◇1日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞今週の米男子ツアーは4日から、通算73勝の“帝王”ことジャック・ニクラスがホストを務める大会が行われる。ここに日本勢は松山英樹、久常涼が出場する。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖この大会は出場選手が限られるシグネチャーイベント（格上げ大会）のひとつで、賞金総額2000万ドル（約63億6000万