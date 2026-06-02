俳優の柄本佑が主演を務める映画『メモリィズ』（6月12日公開）より、本作の撮影中に撮られた印象的なフィルム写真を使用した特別映像が解禁された。【動画】『メモリィズ』フォトムービー本作は、家族の記憶と記録を静かに見つめるヒューマンドラマ。監督は、本作が長編デビュー作となる坂西未郁。石井裕也監督の助監督や土井裕泰監督作品のメイキングカメラマンとして経験を積んできた新鋭が、満を持して長編映画監督デビュ