ドジャースの大谷翔平【フェニックス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は1日、大谷翔平が3日（日本時間4日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦に投打「二刀流」で出場する見通しを明らかにした。6勝目を懸けて先発する大谷は、3登板連続での投打同時出場となる。大谷は1日の試合前にブルペンで投球練習した。二刀流で出場した直近の2試合はともに先頭打者本塁打を放っている。